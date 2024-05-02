Van'da Göletlerde Balık Ölümleri İncelemeye Alındı - Son Dakika
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Van'da Göletlerde Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

Van\'da Göletlerde Balık Ölümleri İncelemeye Alındı

Van'ın Özalp ilçesindeki Yumruklu ve Muradiye ilçesindeki Beyarslan göletlerinde meydana gelen balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü inceleme başlattı. Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede numune alarak su sıcaklığını ölçtü ve kirletici madde olup olmadığını inceledi. Numuneler Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü laboratuvarına gönderildi. Kesin ölüm nedeni belirlenene kadar balıkların tüketilmemesi ve suyunun hayvanlara içirilmemesi uyarısı yapıldı.

02.05.2024 15:05
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Van'da bazı göletlerde balık ölümlerinin görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özalp ilçesindeki Yumruklu ile Muradiye ilçesindeki Beyarslan göletlerindeki ölü balıkları gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Bunun üzerine Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek numune aldı, su sıcaklığını ölçtü.

Ekipler, sudaki materyaller ile tatlı su kaynağının etrafında kirletici ve kimyevi madde olup olmadığını inceledi.

Göletlerin farklı noktalarından alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü laboratuvarına gönderildi.

Yerinde yapılan ölçümlerde suyun sazangillerin yaşamı için uygun olduğu belirlendi.

Balıkların kesin ölüm nedeni laboratuvardaki incelemenin ardından belirlenecek.

Numunelerin sonuçları gelinceye kadar göletteki balıkların tüketilmemesi ve suyunun hayvanlara içirilmemesi uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA

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