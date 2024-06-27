Van'da gölette boğulan çocuğun cansız bedeni bulundu

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Van'ın İpekyolu ilçesinde serinlemek için gölete giren çocuk boğuldu.

Değirmenköy Mahallesi'nde serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki Tarıkcan Gezen, bir süre sonra gözden kayboldu.

Çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye Jandarma Su Altı Timi, AFAD, UMKE, itfaiye su altı kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu çocuğun cansız bedeni sudan çıkarıldı.