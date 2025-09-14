Van\'da Hatalı Park Cezaları ve Araç Çekimi

Van Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hatalı park edilen araçları çekiciyle yediemin otoparkına götürdü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda denetimlerini artırdı.

Ekipler, kaldırıma, bisiklet yollarına, engelli rampası ve yaya geçidine, park yasağı bulunan alanlara ve toplu taşıma duraklarının bulunduğu yerlere yanlış şekilde park edilen araç sahiplerine cezai işlem uyguladı.

Trafik akışını engelledikleri tespit edilen bazı araçlar da çekicilerle yediemin otoparkına götürüldü.