Van'da hediyelik eşya mağazasının içinden geçen asırlık ceviz ağacı müşterilerin dikkatini çekiyor

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Van'ın İpekyolu ilçesinde hediyelik eşya mağazasının içinden geçen asırlık ceviz ağacı müşterilerin dikkatini çekiyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde ceviz ağacına göre planlanan iki katlı iş yerini kiralayarak hediyelik eşya satışı yapan Kerem Tekin, mağazanın içinden geçen ağacı özenle koruyor.

Tekin'in düzenli olarak suladığı ve aşısını yaptırdığı ceviz ağacı, iş yerinin sembolü haline geldi. Kentin tarihine tanıklık eden asırlık ağaç, müşterilerin ilgisini çekiyor.

"Oksijeninden ve meyvesinden yararlanıyoruz"

İş yeri sahibi Tekin, AA muhabirine, iş yerindeki tasarımları ağaca göre yaptığını söyledi.

Bu tür ağaçların korunması gerektiğini belirten Tekin, "İşletmeyi hataya geçirdiğimiz zaman ağacın bakımsız olduğunu ve hak ettiği değerin verilmediğini gördük. Dükkandaki tasarlamalarımızı yaptığımızda ağacı ön plana çıkarmaya çalıştık. Düzenlemelerimizin bir çoğunu ağaca göre dizayn ettik. Doğaya sevgimizden dolayı ağacın günübirlik bakımlarını yapıyoruz." dedi.

Ağacın işletmede bulunmasını şans olarak gördüklerini anlatan Tekin, şöyle devam etti:

"Bir asırdır ayakta duran ağacın oksijeninden ve meyvesinden yararlanıyoruz. Bu nedenle ağaca bakmak zorundayız. Tozlanma, karıncalanmaya karşı ilaçlama ve günlük bakımlarını yapıyoruz. Yeni yeşeren dalları gördüğümüzde de hayata karşı daha da umutlu oluyoruz. Doğaya sahip çıkmamız gerekiyor. Bu asırlık ağaç, bir tarih ve kültür. Dolayısıyla ağacın işletmemizde bulunmasını şans olarak görüyoruz. Yoldan geçenler hem şaşırıyor hem de fotoğrafını çekiyor. Bu da bizi mutlu ediyor."

Herkesin doğaya karşı saygılı olmasını isteyen Tekin, "Ağaçların bulunduğu bölgelerde işletmeler açılıyor. Yapım aşamasında bunun gibi asırlık ağaçlar varsa varlığına saygı durarak, yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlamamız gerekir." diye konuştu.

İş yerinde alışveriş yapan İranlı Shahra Agah ise "Buraya sürekli alışveriş yapmaya geliyoruz. Dükkanın ortasında bulunan ağaç ilgimizi çekiyor. İran'da da iş yerleri ve evler ağaçlara göre tasarlanıyor. Bu ağaç, dükkanın bereketidir. Çok güzel bir görüntü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.