Van\'da Hz. Mevlana\'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla program düzenlendi

Van'ın İpekyolu ilçesinde Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

İpekyolu Belediyesince Atatürk Sanat Galerisi'nde gerçekleştirilen programda, müzik dinletisi sunuldu ve sema gösterisi yapıldı.

Programda konuşan İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Gül Kahraman, 2023'ün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "Mevlana Yılı" olarak ilan edildiğini anımsattı.

Mevlana'nın sadece bir coğrafyanın değil, tüm dünyanın manevi zenginliğine katkıda bulunan evrensel bir düşünür olduğunu belirten Kahraman, "Mevlana'nın anısını yaşatmak için belediye olarak biz de böyle bir program düzenledik. Katılım sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Etkinlik kapsamında nahhat Seyfettin Paycu'nun yaptığı tablolar sergilendi.

Programa belediye personeli, davetliler ve vatandaşlar katıldı.