Van'da İranlı turistler için nevruz tatili hazırlığı - Son Dakika
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Van'da İranlı turistler için nevruz tatili hazırlığı

Van\'da İranlı turistler için nevruz tatili hazırlığı

Van'da iş yeri sahipleri, İranlı turistlerin kente gelişiyle ekonomiye canlılık katan nevruz tatili için hazırlık yapıyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde düzenlenen alışveriş festivali ile İranlı turistlerin kentte kalma süresi uzatılmaya çalışılıyor. İranlı turistlerin yaptığı alışverişlerle esnafın yüzü gülerken, Van Ticaret ve Sanayi Odası, bu yıl bir milyon İranlı turisti ağırlamayı hedefliyor.

16.03.2024 11:13  Güncelleme: 11:16
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Van'da iş yeri sahipleri, ülkelerindeki tatil dönemlerinde kente gelen ve yaptıkları alışverişle ekonomiye canlılık katan İranlı turistler için "nevruz tatili" hazırlığı yapıyor.

Komşu ülkeyle en uzun sınır hattına sahip olan Van, Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi ve 24 saat geçişlere açılmasıyla yılın her döneminde İranlı turistlere ev sahipliği yapmaya başladı.

Van'da bu yılın ilk iki aylık döneminde sınır kapısından geçen kişi sayısı 150 bine ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 kat arttı.

Kentte yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldüren İranlı turistlerin kentte kalma süresini uzatmak amacıyla Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde "Shopping Fest" adıyla alışveriş festivali düzenlendi.

İş yerlerine Farsça bilgilendirici yazılar yazdıran, İranlı turistlere hitap eden ürünler bulunduran esnaf, 5 Nisan'a kadar devam edecek alışveriş festivali dönemini en verimli şekilde geçirmeyi hedefliyor.

"Bir milyon İranlıyı kentte ağırlamayı hedefliyoruz"

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, her sene İranlı turistlerin kente önemli bir katma değer sağladığını söyledi.

Kapıköy Sınır Kapısı'nın kentin ekonomik anlamda can damarı olduğunu belirten Çeliktaş, "Bu yılın ilk iki ayında yaklaşık 150 bin turist kentte geldi. Yönümüzü İran'a döndük, Shopping Fest ve Nevruz Bayramı tatili kapsamında sosyal etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. İranlıların kentte daha iyi vakit geçirmeleri ve kentin ekonomisine katkı sağlamaları için indirim kampanyası başlatıyoruz. Festival 5 Nisan'a kadar devam edecek." dedi.

İranlı turistlerin yaptığı alışveriş sayesinde çarşı pazarda esnafın yüzünün güldüğünü anlatan Çeliktaş, şunları kaydetti:

"Yönetimdeki tüm arkadaşlarla sürekli İran'a gidiyoruz. Ziyaret kapsamında da kentin tanıtımı için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Davet ettiğimiz turistler Van'dan mutlu şekilde ayrıldığı zaman bir sonraki ziyaretlerinde daha kalabalık geliyor. Bu sene bir milyon İranlıyı kentte ağırlamayı hedefliyoruz. İstatistiklere baktığımız zaman bu sayıyı aşacağımızı da düşünüyorum. İş insanlarımız da buna göre otel ve eğlence merkezleri gibi yatırımlar yapıyor. İki ülke olarak aynı kültürleri paylaşıyoruz, ülkeler arasında herhangi bir sorun da yok. İranlılar bizi, biz de onları seviyoruz. Ülkelerin zenginliklerini komşuluk ilişkileri içerisinde faydaya dönüştürmemiz gerekiyor."

"Fırsat bulduğumuz gibi geliyoruz"

İranlı turistlerden Jalil Bayrami ise " Türkiye'nin birçok iline gittim ama Van bize yakın olduğunu için sürekli burayı tercih ediyoruz. Türk yemekleri ve döner için nabzımız atıyor. Buraların yemeklerini çok beğeniyoruz. Fırsat bulduğumuz gibi geliyoruz. Tahran, Tebriz ve daha birçok uzak şehirden Van'a turistler geliyor." dedi.

Esnaf Umut Çelik de Nevruz tatiliyle İranlı turistlerin gelmesini heyecanla beklediklerini kaydetti.

Turistler sayesinde esnafın ekonomik anlamda rahatladığını dile getiren Çelik, "İranlıların gelişiyle iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Kentteki durağanlığı İranlı turistlerin gelişiyle atlatıyoruz. Ne kadar fazla turist gelirse o kadar mutlu oluyoruz. Turizm odaklı yatırımlar yapılırsa hem istihdam artar hem de turistler daha çok buraları tercih eder." diye konuştu.

Kaynak: AA

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