Van'da İranlılar, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı - Son Dakika
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Van'da İranlılar, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda kurulan sandıkta, Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı. İranlı turistlerin sıkça tercih ettiği Van'da, İran ile ilişkilerin iyi olması sebebiyle sandık kuruldu ve İranlılar oylarını burada kullanabilecekler.

28.06.2024 10:47
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Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan sandıkta oy kullandı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Van TSO'da sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla TSO'ya gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, AA muhabirine, her yıl binlerce İranlının tatil için Van'ı tercih ettiğini söyledi.

Kentte bulunan İranlılar için sandık kurulduğunu belirten Çeliktaş, "Van, İran'a 100 kilometre mesafede. Yılda 800 bin ile 1 milyon arasında turist ağırlıyoruz. İran ile ilişkilerimiz çok iyi. Dolayısıyla İranlılar için bugün sandık kurarak hizmet veriyoruz. Türkiye'de 7 noktada sandık kuruldu. Bu noktalardan biri de Van. Kentte bulunan İranlılar gün içinde oylarını burada kullanabilecekler." diye konuştu.

Sandıkta görevli İranlı Samad Porsultani de "14. Cumhurbaşkanımızı seçiyoruz. Türkiye'de sandıklar kuruldu. Burada bulunan İranlılar olarak oylarımızı kullanmaya başladık. Şu ana kadar 15 kişi oy kullandı. Sonuçların hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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