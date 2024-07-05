Van'da İranlılar İkinci Tur Seçimleri İçin Oy Kullandı - Son Dakika
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Van'da İranlılar İkinci Tur Seçimleri İçin Oy Kullandı

Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı. İranlılar, Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) kurulan sandıklarda tercihlerini yaptı. İkinci tur seçimleri için ciddi bir yoğunluk olduğu belirtilirken, İranlılar sandıklar sayesinde oylarını rahatlıkla kullanabildi.

05.07.2024 12:29
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Van'da bulunan İranlılar, ülkelerindeki 14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için oy kullandı.

İran'daki cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turu kapsamında Van Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla TSO'ya gelen İranlılar, işlemlerin ardından tercihlerini yaptı.

Tatil için Van'da bulunduğunu belirten Sara Esmaeılpour, ikinci tur için oy kullanmaya geldiğini söyledi.

Seçim sonucunun hayırlı olmasını dileyen Esmaeılpour, "Sandıkların kurulması ve oy kullanma yerlerinin ayarlamasında emeği geçenlere teşekkür ederim. İkinci tur seçimleri için burada ciddi bir yoğunluk var. Burada bulunan İranlılar, kurulan sandıklar sayesinde oylarını rahatlıkla kullanıyorlar." diye konuştu.

Ailesiyle oy kullanmaya gelen Parviz Safari, "14. dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu için oy kullandık. Ülkemize seçimlerin hayırlar getirmesini diliyorum. Hem heyecan hem de yoğunluk var." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da İranlılar İkinci Tur Seçimleri İçin Oy Kullandı - Son Dakika
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