Van'da İŞKUR aracılığıyla geçen yıl 5 bin kadına istihdam sağlandı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü, kadınların iş gücü piyasasına katılımını desteklemek amacıyla uygulanan programlar kapsamında geçen yıl 5 bin kadını işe yerleştirdi.

İŞKUR İl Müdürlüğü, istihdamın artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasına yönelik çalışma yürüttü.

İş arayan kadınları işverenlerle buluşturan, istihdam edilmeleri amacıyla kurumlarla işbirliği yapan il müdürlüğü, geçen yıl 5 bin kadının başta çağrı merkezleri ve tekstil fabrikaları olmak üzere farklı sektörlerde işe yerleşmelerini sağladı.

Van Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından iki yıl önce kurulan Muradiye ilçesindeki tekstil fabrikasında çalışan 200 kadını ziyaret eden AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla çalışanlara karanfil dağıttı, günlerini kutladı.

Türkmenoğlu, AA muhabirine, çalışan kadınların emekleriyle hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlara verdiği destekler sayesinde Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kadının aktif çalışma hayatında yer aldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de bu sayının daha da artması ve ülke ekonomisine katkının büyümesi için bu tür çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz. İlimizde ekonomik özgürlüğünü kazanan çok sayıda genç kızımız ve kadın çalışanımız var. Bu tablo göğsümüzü kabartıyor. Kadınlarımız bir yandan sosyo-kültürel ve ekonomik yapıya katkı sunarken diğer yandan aile ekonomisine destek oluyor. İş gücüne uyum programları kapsamında kadınlarımızın istihdamını artırmaya çalışırken aynı zamanda onlara özgüven ve girişimcilik ruhu kazandırmayı hedefliyoruz. Kadın elinin değdiği yerde üretimin bereketlendiğine inanıyoruz. Bu nedenle kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer almasını çok önemsiyoruz. İlimiz için geçen yıl belirlenen istihdam hedefi de aşıldı. İŞKUR aracılığıyla 10 binin üzerinde istihdam sağlandı. Bu sayının 5 binini kadınlar oluşturuyor. Bugün burada hem kadınlarımızın yaptıkları çalışmaları yerinde gördük hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla günlerini kutladık."

"5 bin kadının istihdama katılmasını sağladık"

İŞKUR İl Müdürü Biçek ise geçen yıl 9 bin olan istihdam hedefini aşarak 10 bin 386 kişinin işe yerleştirildiğini belirtti.

Kadın istihdamına özel önem verdiklerini vurgulayan Biçek, "9 bin kişilik istihdam hedefi içinde kadın istihdamı için belirlenen hedefimiz 3 bin 700'dü ancak bu hedefi aşarak 5 bin kadının istihdamını sağladık. Bu durum bizi mutlu etti. Kadınlarımız toplumumuzun ve ailenin en değerli varlıklarıdır. Aileyi oluşturan kadınlarımız aynı zamanda toplumun geleceğini şekillendiriyor. Kadınlarımızın ekonomik güç kazanması onları daha güçlü kılıyor. Bu durum, yetiştirdikleri çocukların ve ailelerin de daha mutlu bir geleceğe sahip olmasına katkı sağlıyor. Kadın çalışanları iş yerlerinde ziyaret ederek destek olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum." diye konuştu.

"Ayaklarımızın üzerinde durabilmek mutluluk verici"

Tekstil fabrikasında çalışan Aysel Karabay da yaklaşık üç yıldır fabrikada çalıştığını belirterek, işinden memnun olduğunu söyledi.

İŞKUR'un kadınlara iş imkanı sunduğunu dile getiren Karabay, "İnsanın parasını kazanması çok güzel bir duygu. Ayaklarımızın üzerinde durabiliyoruz. İlçemizde böyle bir iş imkanının olması bizim için büyük bir fırsat oldu. Hem çalışıyor hem de güzel vakit geçiriyoruz. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışan kadınlardan Semanur Demir ise ilçede böyle bir iş imkanının sunulmasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, "Burada bir yıldır çalışıyorum. İhtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Ayaklarımızın üzerinde durabilmek mutluluk verici. Bize bu imkanı sağlayan herkese teşekkür ederim." dedi.

Evin Bilgin de "Şu an paramı kazanıyor ve bununla gurur duyuyorum. Hem aileme destek oluyor hem de kendimi geliştiriyorum. Kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğine inanıyorum. Biz de burada bunu gerçekleştiriyoruz. Devletimizin sağladığı destekler sayesinde çalışma imkanı bulduk. Allah razı olsun." diye konuştu.