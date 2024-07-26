Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

26.07.2024 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da, Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde bir araya gelen kalabalık, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Cuma namazından sonra Hz. Ömer Camisi avlusunda basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının devam ettiğini hatırlattı.

Gazze'de sivillerin öldürüldüğüne dikkati çeken Gündüz, "Dokuz aydır Gazze'de soykırımda bulunan siyonist ve işgalci İsrail ordusunun son olarak hafta başında Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava ve topçu saldırıları sonucu 100'den fazla Filistinli kardeşimiz şehit olmuştur. Siyonistler, savunmasız sivillerden intikam almakta. Bundan sonra yapılması gereken tek şey siyonistlere karşı fiilen harekete geçmektir" dedi.

Filistinlilerin direnmeye devam ettiğini ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

"Filistinli kardeşlerimiz bugün insanlık dramının en acısını yaşıyor. Sadece kendi toprakları için değil tüm İslam coğrafyası için bedel ödüyor. Filistin direnişi bugün sadece kendi topraklarını koruma veya özgürleştirme maksadıyla mücadele vermiyor. Bağdat, Şam, Doğu Türkistan, Diyarbakır ve İstanbul'un selameti için de mücadele ediyor. İsrail'in organizasyonunun hedefi yalnızca Gazze, Kudüs yahut Batı Şeria ile sınırlı değil."

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Gazze, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı Yatırımcılara 6 önemli çağrıda bulunan Erdoğan, 30 milyar dolarlık teşvik paketi açıkladı
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’nun ABD Kongresi’ndeki konuşmasına ilk tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasına ilk tepki
14:03 Ağır işkence ölüm getirdi İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti Ağır işkence ölüm getirdi! İsrail hapishanesindeki Hamas lideri Ebu Arra hayatını kaybetti
13:39 Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı Olimpiyatlar başlamadan Fransa karıştı! Havalimanı bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
12:47 İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş İmamı okla vuran saldırgan, şortlu birinin namaz kılmasına sinirlenmiş
15:35 Okan Buruk’tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor Okan Buruk'tan çok konuşulacak transfer sözleri: Bizim dengemizi bozuyor
15:09 Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi Avusturalyalı sporcudan akılalmaz hareket! Olimpiyatlara katılabilmek için parmağını kestirdi
14:55 Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü Rapçi Çakal kaza yaptı, onu videoya çeken kadınlar da ölümden döndü
14:52 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu’nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, DEM Partili vekili yumruklayan Karaismailoğlu'nu tebrik etti: Oflu duruşuna sağlık
14:32 Bazı il ve ilçeleri sayıp ’Sizden nefret ediyorum’ diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu Bazı il ve ilçeleri sayıp 'Sizden nefret ediyorum' diyen Mardinli Marilyn Monroe hakkında suç duyurusu
14:13 Alan yarışmasında ilginç anlar Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti Alan yarışmasında ilginç anlar! Kadın yarışmacı, küçümsediği öğretmene karşı kaybetti
14:03 Fenerbahçe’de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan’ı transfer etti Fenerbahçe'de 2 ayrılık birden Konyaspor, Umut Nayir ve Melih Bostan'ı transfer etti
13:24 İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu’nun elindeki sorunlar listesi İlk sırada şehir hastaneleri var İşte yeni Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun elindeki sorunlar listesi! İlk sırada şehir hastaneleri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 16:09:47. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement