Van'da İşten Çıkarılan İşçiler, Görevlerine Dönmek İçin Eylem Yapıyor - Son Dakika
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Van'da İşten Çıkarılan İşçiler, Görevlerine Dönmek İçin Eylem Yapıyor

Van\'da İşten Çıkarılan İşçiler, Görevlerine Dönmek İçin Eylem Yapıyor

Van'da işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önünde eylemlerine devam ediyor. İşçiler, görevlerine dönmeyi talep ederken, HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, mağduriyetin giderilmesi ve işçilerin sesine kulak verilmesi gerektiğini vurguladı.

02.09.2024 16:47
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Van'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, İpekyolu Belediyesi önündeki eylemlerini sürdürüyor.

Belediye binası önünde kurdukları çadırda bekleyişlerini sürdüren işçiler, görevlerine dönmeyi talep ediyor.

HAK-İŞ İl Başkanı Fatih Akdeniz, gazetecilere, işçilerin görevlerine geri dönünceye kadar eylemlerini sürdüreceğini söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce görevlerine son verilen işçiler ile ailelerinin mağdur edildiğini belirten Akdeniz, şunları kaydetti:

"Bu insanların çocukları var. Pazartesi günü okullar açılacak. Öğrencilerine kalem, defter, çanta almaları gerekiyor. Buradaki insanların tamamı Vanlı. Belediye başkanlarının görevi halka hizmet etmekse gelip buradaki insanları dinlemeleri, evlerinin halini görmeleri gerekiyor. Burada işçilerin mağduriyeti söz konusu. Aile geçindiriyorlar. İşlerinden edildiler. Bugün bu sese kulak vermeyenler yarın pişman olacaklar. Mağduriyetin biran önce giderilmesi gerekiyor. Sendika olarak bu mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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