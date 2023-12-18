 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da jandarma ekipleri 93 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da jandarma ekipleri 93 şüpheliyi yakaladı

Van'da gerçekleştirilen jandarma uygulamalarında farklı suçlardan aranan 93 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21'i tutuklandı.

Van\'da jandarma ekipleri 93 şüpheliyi yakaladı
18.12.2023 - 14:34,
Abone Ol

Van'da jandarma ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen uygulamalarda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen 93 şüpheli yakalandı, 21'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, 11-17 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda 109 bin 405 kişi ve 208 bin 721 aracın sorgulaması yapıldı.

Çalışmalar sırasında, farkı suçlardan haklarında arama kararı bulunan 93 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21'i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Jandarma, Aralık, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da jandarma ekipleri 93 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika


14:29
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15
Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
13:46
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42
İmamoğlu'na 'CHP eş başkanı mısınız?' diye soruldu İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:14
ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55
Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33
Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31
Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var

Son Dakika
14:29 Şampiyonlar Ligi'nde son 16 kuraları çekildi! Kopenhag, Manchester City ile rakip oldu
14:15 Aboubakar öyle bir şey yaptı ki bu saatten sonra takımda kalması mucize olur
13:46 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı! İşte masadaki zam oranları
13:42 İmamoğlu'na "CHP eş başkanı mısınız?" diye soruldu
13:14 ÖTV zammı yolda! En ucuz sigara 51,5 TL olacak
12:55 Hakkarigücü forması giyen kadın futbolcu Altın Top ödülünü kazandı
12:33 Halil Umut Meler görev aldı mı? Süper Lig'in 17. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
12:31 Dün geceki sarsıntı büyük İstanbul depremini tetikler mi? Kandilli'den açıklama var
12:08 Ahmet Kural, Murat Cemcir'le küslüğüyle ilgili konuştu: Birbirimize kırgınız
12:05 Madonna Brooklyn'de verdiğ konser sırasında üstsüz dansçıyı dudağından öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2023 14:41:21. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da jandarma ekipleri 93 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement