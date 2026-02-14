Van\'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topaktaş Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Bölgeden düzenlenen operasyonda, kaçak kazıda kullanılan 3 detektör ve malzemesi ile kürek ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.B, T.G. ve İ.B. hakkında adli işlem yapıldı.