Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi suçüstü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topaktaş Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.
Bölgeden düzenlenen operasyonda, kaçak kazıda kullanılan 3 detektör ve malzemesi ile kürek ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.B, T.G. ve İ.B. hakkında adli işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?