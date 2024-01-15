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Van'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika
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Van'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 4 bin 304 tıbbi ilaç, 2 bin 455 paket sigara, 19 cep telefonu, 30 akıllı saat, 10 litre alkol, 113 cep telefonu aksesuarı, 8 elektronik sigara ve 100 puro ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 6 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında işlem yapıldı.

Van\'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı
15.01.2024 - 11:48,
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik operasyonlarda 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8-14 Ocak'ta 5 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 4 bin 304 tıbbi ilaç, 2 bin 455 paket sigara, 19 cep telefonu, 30 akıllı saat, 10 litre alkol, 113 cep telefonu aksesuarı, 8 elektronik sigara ve 100 puro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Van'da kaçakçılık operasyonunda 6 şüpheliye işlem yapıldı - Son Dakika
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