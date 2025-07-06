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Van'da Kadın Kooperatifleri Güçleniyor

Van\'da Kadın Kooperatifleri Güçleniyor
06.07.2025 11:15
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Van'da 11 kadın kooperatifi, üretim yaparak hem istihdama hem de ekonomiye katkıda bulunuyor.

Van'da Ticaret Bakanlığı ve Van Valiliğinin destekleriyle kurulan 11 kooperatifin çatısı altında birleşen kadınlar, hazırladıkları ürünlerle üretime ve istihdama katkıda bulunuyor.

Üç yıl önce kentte başlatılan kooperatifleşme çalışmaları kapsamında farklı alanlarda üretim yapmak isteyen kadınlar, güçlerini birleştirme kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı ve valiliğin destekleriyle kurulan 11 kooperatifin çatısı altında bir araya gelen kadınlar, otlu peynir, bal, çikolata, sabun, mum, yufka, erişte, mantı, baklava, bazı yöresel ürün ve kıyafetler hazırlıyor.

Valilik ve belediyeler tarafından tahsis edilen atölyelerde üretim yapan kadınlar, kendi markalarıyla hazırladıkları ürünleri paketleme işlemlerinin ardından tüketiciyle buluşturuyor.

Kooperatifleşme sayesinde üreten kadın sayısının her geçen gün arttığı kentte, kadınların emeğiyle hazırlanan birçok ürün de ekonomiye kazandırılıyor.

"Ekonomisini kazanan kadın daha mutludur"

Van Kadın Kooperatifleri Dernek Başkanı Suzan Türkoğlu, AA muhabirine, ilde 11 kadın kooperatifinin aktif olarak üretim yaptığını söyledi.

Kooperatife üye olmak isteyen kadınlara eğitim verdiklerini belirten Türkoğlu, "Ticaret Bakanlığı ve valiliğimizin desteğiyle her ilçede birer kooperatif açtık. Kadınlarımız belirli eğitimlerden geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Ticaret ve Sanayi Odasının desteklediği eğitimlerle kadınlarımız bilinçlendirildi. Kooperatiflerde işi büyüttüğünüzde personel ve üye alabiliyorsunuz. Üye aldıkça sayı artıyor." diye konuştu.

Kooperatifleşme sayesinde kadınların öz güven kazandığını ifade eden Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Peynir üreten kooperatifimiz artık fabrikalaşmış ve daha çok kadın çalıştırabiliyor. Kadınlar evlerde el işi ve gastronomiyle ilgili birçok ürün yapıyor. Tarım ve hayvancılık yapıyorlar. Bunları ticarete dökmek onlara güven veriyor. Evde ürettikleri ürünleri pazarlayarak para kazanıyorlar. Bu da öz güvenlerini artırıyor. Kadın kooperatiflerinin basite alınmaması gerekiyor. Bir şirketin mensubu olarak kadınlar, bildiklerini açığa çıkarıyor, pazarlıyor ve para kazanıyor. Bu öz güvenle kadın, yere daha sağlam basıyor. Ekonomisini kazanan kadın daha mutludur."

"Birçok kadına istihdam sağlıyoruz"

İpek Eller Kadın Kooperatifi Başkanı Perihan Duman, "Çikolata imalatı, üretimi yapıyoruz. 2022'de kooperatife dönüştük. Günlük taze çikolata üretiyoruz. Birçok kadına istihdam sağlıyoruz. Maddi ve manevi kendilerine faydaları oluyor. Burada bir aile ortamında çalışıyoruz. Herkes çikolatalarımızı beğeniyor. Hedefimiz yurt dışına açılmak. Kadınlarımız desteklendiği zaman daha iyi ve güzel yerlere geleceklerdir. Halkımızdan kadın kooperatiflerine destek vermelerini istiyorum." diye konuştu.

Ak Eller Kadın Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuran Demirkıran da "7 arkadaşız. Burada çorbalık ve pilavlık erişte, mantı, su böreği, baklava yapıyoruz. Kooperatifler kadınlara iyi destek oluyor. Maddi katkısı oluyor. Evde oturmaktansa bu tür faaliyetlerde bulunarak kendilerini daha çok öne çıkarıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Gastronomi, Ekonomi, Güncel, Kadın, van, Son Dakika

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