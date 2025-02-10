Van'da Kadınlara Özgürlük Yürüyüşüne Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Van'da Kadınlara Özgürlük Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

Van\'da Kadınlara Özgürlük Yürüyüşüne Polis Müdahalesi

Van'da DBP öncülüğünde planlanan 'Kadınlara Özgürlük' yürüyüşüne polis izin vermedi. Eylemcilerle gerginlik yaşandı ve 17 kişi gözaltına alındı.

10.02.2025 16:38  Güncelleme: 16:43
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Van'da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde kent merkezinde yapılmak istenen yürüyüşe polis izin vermeyince gerginlik yaşandı. Grup yürüme konusunda direnince polis müdahale etti, 17 kişiyi gözaltına aldı.

DBP İl Başkanlığı öncülüğünde 'Kadınlara Özgürlük' adı altında yürüyüş için Sanat Sokağı'nda bir araya gelen grup, DBP il binasına kadar yürümek istedi. Eyleme DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Gülderen Varlı, Mahmut Dindar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coştun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Neslihan Şedal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi katıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, eylemin izinsiz olduğu gerekçesiyle gruba izin vermedi. Van Milletvekili Sayyiğit, polis amirleriyle görüştü. Görüşmeden olumlu sonuç çıkmayınca grup, sloganlar atarak yürümek istedi. Polis, gruba dağılmaları konusunda sık sık uyarı anonslarında bulundu. Ancak grup dağılmayınca polis biber gazı kullanarak müdahale etti, 17 kişiyi gözaltına aldı.

VAN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Van'da Kadınlara Özgürlük Yürüyüşüne Polis Müdahalesi - Son Dakika

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