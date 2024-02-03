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Van'da Kalp ve Damar Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika
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Van'da Kalp ve Damar Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi

Van\'da Kalp ve Damar Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul\'a Sevk Edildi

Van'da kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verdi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla bebek, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ulaştırıldı.

03.02.2024 16:29  Güncelleme: 16:31
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Van'da kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebek, ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde, kalp ve damar rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 10 günlük bebeğin, ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca bebek için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen bebek, ambulans uçakla İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van'da Kalp ve Damar Rahatsızlığı Olan Bebek İstanbul'a Sevk Edildi - Son Dakika
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