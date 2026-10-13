Van\'da kamyonet alev aldı, sürücü kurtuldu ancak araç kullanılamaz hale geldi

Van'da kamyonet alev aldı, sürücü kurtuldu ancak araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van'dan Hakkari yönüne giden 65 ADG 364 plakalı kamyonet, sabah saatlerinde Erdemit ilçesi Kurubaş mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu; itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülse de kamyonet kullanılamaz hale geldi.
VAN'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan kamyonet, yanarak kullanılamaz hale geldi.
Van'dan Hakkari yönüne giden, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 ADG 364 plakalı kamyonet, sabah saatlerinde Erdemit ilçesi Kurubaş mevkisine geldiğinde henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracını yol kenarına çeken sürücü, son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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