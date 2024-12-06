Van\'da Kan Bağışı Kampanyası Başladı

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Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Kan Bağış Merkezince hastanede kurulan standa gelenler, kan bağışında bulundu.

Hastane Başhekimi Remzi Sarıkaya, tedavilerde en önemli unsurlardan birinin kan olduğunu söyledi.

Kan bağışının önemine değinen Sarıkaya, "Kan en önemli ihtiyaçlarımızdan biri. Özellikle ameliyatlı, kanamalı hastalarda kan olmadığı zaman hayatı riske giriyor. Böyle durumlarla karşılaşmamak adına herkesi kan vermeye bekliyoruz." dedi.

Kızılay Kan Bağışı Merkezi sorumlusu Sinan Ayaz da bölgedeki hastaların kan ihtiyacını karşıladıklarını belirterek, kan bağışı kampanyasının süreceğini kaydetti.