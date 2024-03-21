Van'da kapalı olan 73 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açılıyor
VAN - Van'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 446 yerleşim yerinin yolunun 373'ü ulaşıma açılırken, geri kalan 73'ün ise açılma çalışmaları devam ediyor.
Van'da önceki gün etkili olan kar yağışından dolayı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde su taşkınları yaşanırken yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı nedeniyle kapanan 446 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan Bahçesaray'da 8, Başkale'de 10, Çatak'ta 29, Erciş'te 1, Gevaş'ta 3 ve Gürpınar ilçesin 22 olmak üzere toplam kapalı bulunan 73 yerleşim yerinin yolu Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
(EKİP-ŞAK-)
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Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları A Gençler Yıldızlar Atıcılık İl Birinciliği müsabakaları, Sporcu Eğitim Merkezi SEM Atıcılık Poligonu'nda gerçekleşti. Dereceye giren sporcular, Türkiye Şampiyonası'nda Erzincan'ı temsil edecekler.
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde muhtar adayının aracıyla elektrikli bisikletin çarpışması sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, anne ise yaralandı. Kaza sonucunda elektrikli bisiklette bulunan anne ve çocuğu yola savruldu. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, ancak çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan kontrollerde muhtar adayının alkollü olduğu tespit edildi ve gözaltına alındı.
Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel çalışmalarıyla bölgenin bilim, kültür ve sanat üssü haline gelerek 18. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir programla kutladı. Törene, Vali Selçuk Aslan, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve birçok protokol üyesi, öğretim üyesi, öğrenci ve davetli katıldı. Rektör Sözbir, üniversitenin başarı hikayesinin devam ettiğini vurgulayarak, sistemli ve planlı çalışmalarla hizmette ve kalitede başarı çıtasını yükselteceklerini belirtti. Vali Aslan ise Düzce Üniversitesi'nin rekabetçi, dinamik ve başarılı bir üniversite olduğunu ifade ederek, üniversitenin ülkenin gelişimine katkı sunacağını söyledi. Programda ayrıca Türk Müziği konseri, Ebrü Sergisi ve el yapımı kağıt üretimi workshop etkinliği gerçekleştirildi.
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Yıldız Holding'in basketbol takımı, Şirketler Arası Basketbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Takım, Seri-A Ligi'nde oynadığı 11 maçın 10'unu kazanarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Yıldız Holding, CBL Türkiye Şampiyonası'nda da mücadele edecek. Şirketin İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, takımın başarısının çalışanlar için motivasyon ve gurur kaynağı olduğunu belirtti ve başarılarının devam edeceğini vurguladı.
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İzmir Avrupa Caz Festivali'nin kapanış konserinde, Avrupa'nın önde gelen caz müzisyenlerinden Ondrej Krajnak, kendi bestelerini seslendirdi. İKSEV tarafından düzenlenen festivalin son konseri, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Ondrej Krajnak'ın duygusal bir deneyim yaşatan parçaları, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Festival, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İtalya'nın İzmir Konsolosluğu, Institut Français Türkiye - İzmir, İsviçre'nin İzmir Fahri Konsolosluğu, Goethe Enstitüsü İzmir, Slovakya'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Slovakya'nın İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliğiyle düzenlendi.
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