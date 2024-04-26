Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve evler su altında kaldı - Son Dakika
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Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve evler su altında kaldı

Van\'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası\'ndaki araziler ve evler su altında kaldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde karların erimesi ve etkili olan sağanak yağışlar sonucunda Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı. Sürücüler kontrollü şekilde ilerlerken, vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. İlçe sakinleri, bu yıl ilçenin çok yağış aldığını ve ovanın göle döndüğünü belirtti.

26.04.2024 11:25
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Van'da karların erimesi ve yağışlar nedeniyle Çaldıran Ovası'ndaki araziler ve bazı evler su altında kaldı.

İlçede havanın ısınmasıyla eriyen kar ve etkili olan sağanak, dere ve kanalların taşmasına yol açtı.

Çaldıran Ovası'nın bir bölümü ile Yukarı Kuyucak Mahallesi yolunun sular altında kaldığı bölgede, sürücüler kontrollü şekilde ilerledi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde de bazı evler su altında kaldı, vatandaşlar suyun tahliyesi için çalışma yürüttü.

Vatandaşlardan Botan Özçelik, AA muhabirine, önceki yıllara göre bu yıl ilçenin çok yağış aldığını söyledi.

İlkbaharda karların erimesi ve yağışlarla ovanın su altında kaldığını belirten Özçelik, "İlçenin etrafı dağlarla çevrili. Oradaki karlar eriyor, su da kanallara geliyor. Bazı kanal ve nehirler taştı. Çaldıran Ovası göle dönmüş durumda. Bazı evler de su altında kaldı. Her yıl kurak geçiyordu ama bu senenin böyle yağışlı geçmesi aslında sevindirici." diye konuştu.

Kaynak: AA

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