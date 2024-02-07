Van\'da kar nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yarısı yeniden açıldı

VAN'da, kar nedeniyle kapanan 264 yerleşim yerinden 65'inin yolu yeniden açıldı. Van'ın Saray ilçesindeki tüm okullar ile Özalp, Muradiye ve Erciş'te ise kırsal ve taşımalı eğitim veren okullar bugün için tatil edildi.
Van'da etkili olan kar yağışı sonrası 154 mahalle ve 110 mezra yolu olmak üzere 264 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmalarda 65 yerleşim yeri ulaşıma açılırken, kapalı kalan 199 yerleşim yerinin açılması için çalışmalar sürüyor.Kar yağışı sonrası tipinin etkili olduğu Özalp ilçesindeki kırsal mahallelerde ekipler zor anlar yaşarken, evler ise kara gömüldü. Van'ın Özalp, Muradiye ve Erciş ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullar ile kırsal mahalle okulları, Saray ilçesinde ise ilk ve orta dereceli okulların tamamı, bugün için tatil edildi. (DHA)
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