Van'da Kar Yağışı, Güzeldere Geçidi'nde Araçlar Mahsur Kaldı

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler Güzeldere Geçidi'nde zor anlar yaşadı

Kar yağışıyla birlikte 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı

VAN - Van- Başkale karayolunda etkili olan kar yağışından dolayı sürücüler 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde zor anlar yaşadı.

Başkale'de Nisan ayında etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Başkale karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Tünelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Yolda kalan bazı sürücüler ise zincir takarak yola devam edebildi.