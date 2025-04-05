Van'da Kar Yağışı, Güzeldere Geçidi'nde Araçlar Mahsur Kaldı

Van'da kar yağışı etkili oldu, sürücüler Güzeldere Geçidi'nde zor anlar yaşadı
Kar yağışıyla birlikte 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde onlarca araç mahsur kaldı
VAN - Van- Başkale karayolunda etkili olan kar yağışından dolayı sürücüler 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde zor anlar yaşadı.
Başkale'de Nisan ayında etkili olan fırtına, tipi ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Van-Başkale karayolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Tünelinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı araçların kayması sonucu onlarca araç mahsur kaldı. Yolda kalan bazı sürücüler ise zincir takarak yola devam edebildi.
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