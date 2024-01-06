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Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 492 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 492 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 221 mahalle ve 271 mezra olmak üzere toplamda 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Çığ tehlikesi nedeniyle ise Van-Bahçesaray kara yolunda çalışma yapılamıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü bazı ilçelerde, kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve karayolları ekipleri, yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

06.01.2024 - 15:57,
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VAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde dün etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 221 mahalle 271 mezra olmak üzere 492 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 22 Aralık'tan bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda ise çığ tehlikesi nedeniyle çalışma yürütülemiyor. Van'ın bazı ilçelerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Başkale ilçesinde ise kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı. Yağış nedeniyle 27 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı ilçede, Van Büyükşehir Belediyesi, Başkale Belediyesi ve karayolları ekipleri yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. (DHA)

Van\'da Kar Yağışı Nedeniyle 492 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Van'da Kar Yağışı Nedeniyle 492 Yerleşim Yerinin Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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