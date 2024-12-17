Van'da Kardan Ulaşım Sorunları: 21 Yerleşim Yeri Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Van'da Kardan Ulaşım Sorunları: 21 Yerleşim Yeri Kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri, kapalı yolları açma çalışmalarına devam ederken, Meteoroloji'den çığ ve buzlanma uyarıları yapıldı.

17.12.2024 21:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 21 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı

Van- Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı

VAN - Van'da dün akşam etkili olan kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da dün gece etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Bahçesaray'da 2, Gürpınar'da 2 ve Muradiye ilçesinde 17 olmak üzere toplam 211 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Belediye karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarına başladı.

"Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapatıldı"

Karayolları genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, "Van-Bahçesaray karayolunun 10 ve 4. Kilometreleri arası yoğun akar yağışı ve tipi nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı. İlçeye ulaşım Bitlis'in Hizan ilçesi üzerindeki alternatif yoldan sağlanıyor" denildi.

Öte yanda Van-Gürpınar yolu üzerinde bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde ise yoğun sis ve görüşmesinin düşmesi sonuç geçici olarak trafiğe kapatılan yol sisin dağılmasıyla ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

"Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı"

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van merkez ilçelerinde hafif kar yağışlı olması beklenmektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın doğulu ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. Van Gölü parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı; rüzgar: batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga: 0,25 ila 0,75 m; görüş: iyi. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının; Hakkari 5, Bitlis 1, Van 3 ve Muş 2 derece olacağı tahmin edilmektedir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde daralma vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yetkililer ile vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Acil Durum, Ulaşım, Güncel, Yaşam, kar, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Kardan Ulaşım Sorunları: 21 Yerleşim Yeri Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
17:23 İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın
16:47 İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan herkesin içinde hüngür hüngür ağladı
07:11 Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı’ndan verdi Tarihte bir ilk: Netanyahu işgal mesajını Hermon Dağı'ndan verdi
06:46 Esad’ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı’nı yeniden açtı Esad'ın devrilmesinin ardından Ürdün, Cabir Sınır Kapısı'nı yeniden açtı
06:42 Denizli’de gece saatlerinde korkutan deprem Denizli'de gece saatlerinde korkutan deprem
03:16 Papa, Irak’ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı Papa, Irak'ta iki suikast girişimi atlattığını açıkladı
01:34 Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti Trump Kanada Başbakanı ile bir kez daha dalga geçti
01:18 Cevdet Yılmaz: ’Suriye’deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz’ Cevdet Yılmaz: 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini istiyoruz'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 20:56:39. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da Kardan Ulaşım Sorunları: 21 Yerleşim Yeri Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.