Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

Van\'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor
12.06.2026 11:34
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Van'da kış şartlarıyla mücadele sürerken, yüksek rakımlı yayla yolları ulaşıma açılıyor.

VAN'da haziran ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde, kardan kapanan 3 bin ile 3 bin 800 rakımlı Tırşin ve Feraşin yayla yollarının ulaşıma açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kış şartlarının etkisini uzun süre koruduğu yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Metrelerce yükseklikteki kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan yayla yolları, iş makinelerinin desteğiyle yeniden açılıyor. Bölgenin zorlu coğrafi koşullarında görev yapan ekipler, yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar tabakalarını temizleyerek yaylalara ulaşımı sağlıyor. Özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla birlikte besiciler de yaylalara çıkmaya başladı. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Norduz bölgesinde ekipler, zaman zaman sert rüzgar ve eriyen karların oluşturduğu çamurla da mücadele ediyor. Olumsuz şartlara rağmen çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Atıyla yaylaya çıktığını belirten Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yolların açılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Halat, "Burası yaklaşık 3 bin ile 3 bin 800 rakım arasında bulunan yaylalardır. Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Yaylaya ulaşım bizim için hayati önem taşıyor. Yolumuz açıldı, çok mutluyuz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Çevre, Yaşam, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gültekin Günhan Saatcioglu Gültekin Günhan Saatcioglu:
    çok iyi olmuş bu çalışma valla hayvancılık yapan kardeşlerimiz için bu yollar hayat damarı gibi şeydir kış boyunca kapı kapalı kalıyo insanlar zor duruyo şükür ki devletimiz bu işe el attı ekipler çok uğraştı kar çok fazlaymış dağlarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum 0 0 Yanıtla
  • Şenay Mengi Şenay Mengi:
    haziran ayında hala kar mı var la bu nasıl iş daha şimdiden başlasalardı bunu 0 0 Yanıtla
  • Özgür İnan Özgür İnan:
    avrupa'da bu tür işler çok daha hızlı yapılıyo ama bizde her şey yavaş ilerlediği için böyle sorunlar yaşanıyo tabii ki yapılanlar iyi da sistemde bir sıkıntı var bence 0 0 Yanıtla
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