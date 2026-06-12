Van\'da Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

VAN'da haziran ayında yüksek rakımlı bölgelerde karla mücadele çalışmaları sürüyor. Gürpınar ilçesine bağlı Norduz bölgesinde, kardan kapanan 3 bin ile 3 bin 800 rakımlı Tırşin ve Feraşin yayla yollarının ulaşıma açılması için ekipler yoğun mesai harcıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kırkgeçit Şantiye Şefliği ekipleri, kış şartlarının etkisini uzun süre koruduğu yüksek kesimlerde çalışmalarını sürdürüyor. Metrelerce yükseklikteki kar kütleleri nedeniyle ulaşıma kapalı bulunan yayla yolları, iş makinelerinin desteğiyle yeniden açılıyor. Bölgenin zorlu coğrafi koşullarında görev yapan ekipler, yer yer 2 ila 3 metreyi bulan kar tabakalarını temizleyerek yaylalara ulaşımı sağlıyor. Özellikle hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan yayla yollarının açılmasıyla birlikte besiciler de yaylalara çıkmaya başladı. Karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Norduz bölgesinde ekipler, zaman zaman sert rüzgar ve eriyen karların oluşturduğu çamurla da mücadele ediyor. Olumsuz şartlara rağmen çalışmaların planlanan program doğrultusunda sürdürüldüğü belirtildi.

Atıyla yaylaya çıktığını belirten Topyıldız Mahallesi sakinlerinden Musa Halat, yolların açılmasının kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi. Halat, "Burası yaklaşık 3 bin ile 3 bin 800 rakım arasında bulunan yaylalardır. Biz burada hayvancılık yapıyoruz. Yaylaya ulaşım bizim için hayati önem taşıyor. Yolumuz açıldı, çok mutluyuz. Emeği geçen başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm ekiplere teşekkür ediyoruz" dedi.