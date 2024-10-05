Van'da Kayıp 86 Yaşındaki Adam Aranıyor

Van'ın Muradiye ilçesinde 28 Eylül Cumartesi gününden bu yana haber alınamayan 86 yaşındaki Ahmet Ertaş'ı arama çalışması başlatıldı.
İlçeye bağlı Kandahar Mahallesi'nde tek başına yaşayan Ertaş'ı evde bulamayan yakınları kayıp ihbarında bulundu.
Bölgeye sevk edilen jandarma, emniyet, AFAD, itfaiye ve kaymakamlık ekipleri, 7 gündür kayıp olduğu belirlenen Ertaş'ı bulmak amacıyla dağlık alanda arama çalışması başlattı.
Dronun da kullanıldığı arama çalışmalarına mahalleliler de destek veriyor.
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