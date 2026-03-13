Van'da Kudüs İçin Protesto - Son Dakika
Van'da Kudüs İçin Protesto

Van\'da Kudüs İçin Protesto
13.03.2026 15:34
Vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için toplandı.

Van'da "Dünya Kudüs Günü" kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Yukarı Nurşin Camisi bahçesinde Filistin'e Destek Platformunca düzenlenen etkinlikte toplanan grup tekbir getirdi, İsrail karşıtı sloganlar attı.

Platform dönem sözcüsü Ahmet Faruk Çevik, yaptığı basın açıklamasında, İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kudüs'ün yalnızca Filistin halkının değil, Müslümanların ve insanlığın ortak mirası olduğunu belirten Çevik, şunları kaydetti:

"Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi ve mukaddes mabetlerinden biridir ancak bugün Kudüs, Mescid-i Aksa ve Gazze, siyonist işgal rejiminin sistematik saldırıları ve yayılmacı politikaları altında ağır bir kuşatma yaşamaktadır. İsrail'in Gazze'de başlattığı ve bugün Lübnan'a, Suriye'ye, Yemen'e ve İran'a yaydığı çatışma süreci bir güvenlik meselesi değildir. Bu, bölge ülkelerini zayıflatma, parçalama ve köleleştirme operasyonudur. Siyonist akıl, kendi güvenliğini komşu ülkelerin yıkımında aramakta, attığı her adımda dünya barışının altına dinamit döşemektedir. Bu saldırganlık bölgeyi dizayn etmeyi hedefleyen emperyal bir projeye dönüşmüş ve dünya barışını doğrudan tehdit eden bir boyuta ulaşmıştır. Mesele sadece Filistin meselesi değildir. Asıl mesele İslam coğrafyasının tüm direniş hatlarını kırmayı hedeflemektedir."

Orta Doğu'nun modern dünyanın gözleri önünde sistematik bir yok etme operasyonuna sahne olduğunu dile getiren Çevik, "?Müslümanların ilk kıblesi Kudüs, siyonist işgalin pençesinde kimliksizleştirilmeye çalışılırken, İsrail'in başlattığı saldırılarla Gazze, tarihin en büyük toplu mezarlığına dönüştürülmüştür. Bu, sadece bir toprak kavgası değil, bir inancın ve halkın kökünü kazıma girişimidir." dedi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İsrail, Dünya, Gazze, Kudüs, Van

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 16:26:57. #.0.5#
