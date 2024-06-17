Van'da kuruyan gölet yağışlarla eski seviyesine ulaştı - Son Dakika
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Van'da kuruyan gölet yağışlarla eski seviyesine ulaştı

Van'ın Erciş ilçesinde bulunan Meydan Boğazı Göleti, geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle önemli ölçüde alan kaybetmişti. Ancak son zamanlarda etkili olan yağışlar sayesinde göletin su seviyesi yeniden yükseldi. Yağışlarla birlikte göletteki su miktarının artması, bölgedeki biyoçeşitliliği zenginleştirdi ve hayvanların gölete akın etmesine neden oldu. Bu durum, göletin uzun yıllar sonra eski seviyesine ulaştığını gösteriyor.

17.06.2024 10:57
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Van'ın Erciş ilçesinde geçen yıl kuraklık nedeniyle kuruma noktasına gelen Meydan Boğazı Göleti, kentte etkili olan yağışlar sayesinde eski seviyesine ulaştı.

İlçeye 36 kilometre uzaklıkta bulunan Meydan Boğazı Göleti, geçen yıl yağışların azalması ve sıcak hava nedeniyle önemli ölçüde alan kaybetti.

Son zamanlarda etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan gölette, seviyenin yükselmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapanların yaz döneminde kullandığı bazı yapılar su altında kaldı.

"Yağışlarla Van Gölü'ne ulaşan su miktarı artıyor"

Bölgede inceleme yapan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, AA muhabirine, bu yıl yağışların mevsim normallerinin üstünde seyrettiğini söyledi.

Bölgenin bolca yağış aldığını anlatan Akkuş, "Bu yıl Van Gölü'nü besleyen birçok irili ufaklı göl ve gölet doldu. Meydan Boğazı Göleti de iki senedir adeta kurumuştu. Burada çorak bir araziyle karşılaşmıştık. Bu yıl yağışların mevsim normallerinin üstünde seyretmesi ve havzanın yoğun kar almasıyla muhteşem bir manzarayla karşılaştık." dedi.

Yağışlar sayesinde havzanın biyoçeşitlilik konusunda zenginleştiğini belirten Akkuş, şunları kaydetti:

"Yağışlarla Van Gölü'ne ulaşan su miktarı artıyor. Su sayesinde gölete bir çok hayvanın akın ettiğini görüyorsunuz. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda yine bu manzaraları görürüz. Su olmazsa burada yaşamdan bahsetmemiz söz konusu değil. Geçtiğimiz yıl buraya geldiğimizde suyun kenarındaki eski yerleşim yeri kalıntılarının suya uzakta olduğunu görmüştük. Kalıntılar bu yıl su içinde kaldı. Bu da bize uzun yıllarca göletin bu seviyeye ulaşmadığını gösteriyor. Ekosistemin temel direği su. Suyla burada doğanın canlandığını ve yaylacıların da yeniden buraya geldiğini görüyoruz."

Kaynak: AA

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