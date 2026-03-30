Van'da Kütüphane Haftası Etkinliği

30.03.2026 15:19
Van'da 62. Kütüphane Haftası'nda kitap okuma kültürü vurgulandı, ödüller dağıtıldı.

Van'da 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinesinde İl Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitap okuma kültürünün bir şehir kimliği haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Kentte kütüphane altyapısını güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Balcı, "İlimizi nitelikli kütüphaneler ve kitaplarla buluşturmaya devam ediyoruz. Bu süreçte emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma, kütüphanecilerimize, öğretmenlerimize ve en önemlisi kitap dostu Vanlı hemşerilerimize teşekkür ediyorum." dedi.

İl genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren "Kitap Van Projesi" Koordinatörü Gökhan Arslan ise kentte toplamda 5,5 milyon nitelikli kitabın kazandırıldığını ve bu sayede okuma alışkanlığının şehirde hızla geliştiğini ifade etti.

Etkinlik kapsamında, geçen yıl kütüphanelerden en çok yararlanan ve en fazla kitap okuyan öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Program, Van Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar ekibinin verdiği müzik dinletisiyle sona erdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
