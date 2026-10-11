Van'da lise öğrencisi Alkış, Dubai'deki altın madalyasıyla kız akranlarına ilham oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Van'da lise öğrencisi Alkış, Dubai'deki altın madalyasıyla kız akranlarına ilham oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'da 10. sınıf öğrencisi Fatma Beyza Alkış, Dubai'deki DIS EXPO 2024'te CNC projesiyle birincilik kazanıp altın madalya aldı. Alkış'ın başarısı kız akranlarına örnek olurken, onun öncülüğünde teknolojiye yönelen öğrenciler Romanya ve İsviçre'ye hazırlanıyor.

Van'da 14 yaşındaki lise öğrencisi Fatma Beyza Alkış, teknoloji alanında elde ettiği uluslararası başarıyla kız akranlarına ilham vererek onların da hayallerini projelere dönüştürmelerine öncülük ediyor.

Van'daki özel bir okulda 10. sınıfta eğitim gören Alkış, arkadaşıyla birlikte geliştirdiği değiştirilebilir başlıklı taşınabilir CNC makinesiyle 13 Aralık 2024'te Dubai Üniversitesinde düzenlenen DIS EXPO 2024 yarışmasında birincilik elde etti.

Projenin mekanik ve yazılım bölümlerinde görev alan Alkış ve ekip arkadaşları, yarışmadan altın madalyayla döndü. Elde ettiği başarıyla çevresindeki kız öğrencilere örnek olan Alkış, arkadaşlarının teknolojiye ilgisinin artmasına katkı sağladı.

Onun öncülüğünde teknoloji ve yazılım alanına yönelen öğrenciler, elektrik ve elektronik mühendisi ve robotik kodlama öğretmeni Yusuf İzgi ile teknoloji ve yazılım danışmanı İrem Nur Korkmaz'ın rehberliğinde yeni projeler üzerinde çalışmaya başladı.

Uluslararası yarışmalarda yeni başarılar elde etmeyi hedefleyen öğrenciler, gelecek yıl Romanya ve İsviçre'de düzenlenecek organizasyonlar için hazırlık yapıyor.

Alkış ve arkadaşları, yakın zamanda egzoz emisyonunu ve dumanı azaltmaya yönelik manyetik alan tabanlı bir cihaz geliştirmeyi de planlıyor.

Alkış, AA muhabirine, küçüklüğünden beri teknolojiye ilgi duyduğunu söyledi.

Dubai'deki yarışmaya katılmak için yoğun bir çalışma süreci yürüttüklerini belirten Alkış, şunları kaydetti:

"Yarışmaya hazırlık sürecimiz üç ay sürdü. CNC makinesini geliştirdik. Dubai'de DIS EXPO yarışmasına katılarak birincilik ödülünü kazandık. Ben daha çok mekanik ve yazılım bölümünde çalıştım. Gerçekten çok gururlandım. Kendimi de arkadaşlarımızı da takdir ettim. Çok güzel bir süreç geçirdik. Ben madalya aldıktan sonra özellikle ekip arkadaşlarım ve çevremdeki insanlar benden esinlenerek teknolojiye merak saldılar. Kendimi yazılım alanında daha çok geliştirmek istiyorum."

Beyza'nın başarısından etkilenerek teknoloji ve yazılımla ilgilenmeye başladığını dile getiren sınıf arkadaşı Ecrin Karataş da "Sınıf arkadaşım Beyza, teknoloji ve yazılımla ilgileniyordu. Dubai'de birincilik kazanıp altın madalya aldılar. Bu, bizi mutlu etti. Ben de onun gibi teknoloji ve yazılımla uğraşmayı tercih ettim. Bize örnek oldu. Mayıs ayında düzenlenecek Romanya yarışması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Projemizi tamamlayıp Romanya'ya gitmek ve birincilik kazanarak dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Teknoloji ve yazılım danışmanı İrem Nur Korkmaz ise kız çocuklarının farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini önemsediklerini söyledi.

Ekiplerinin ağırlıklı olarak kız öğrencilerden oluştuğunu ifade eden Korkmaz, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarının her alanda ilerlemesinden yanayız. Ekibimiz de ağırlıklı olarak kız çocuklarından oluşuyor. Son dönemde bizim için en önemli projelerden biri DIS EXPO 2024'tü. Öğrencilerimizle birlikte altın madalya kazandık ve büyük bir başarı elde ettik. En büyük hedefimiz, diğer kız çocuklarının da öğrencilerimizin başarısını görerek bunu kendilerine hedef olarak belirlemeleri ve bu alanda ilerlemeleri. Onların birbirlerine örnek olmaları bizim için en büyük gurur kaynaklarından biri. Beyza ekibimizde bu alanda çalışmaya başlayan ilk öğrencimizdi. Ecrin de onun sınıf arkadaşı. Beyza sayesinde teknolojiye olan ilgisini fark etti ve ekibimize katıldı. Bu süreçte buna benzer birçok örnek yaşadık. Öğrencilerimiz birbirlerini olumlu yönde etkiliyor. Yakın zamanda üzerinde çalıştığımız iki projemiz daha var. Öğrencilerimiz projelerini Avrupa ülkelerinde düzenlenecek yarışmalarda tanıtacak."

Kaynak: AA
TeknolojiİsviçreRomanyaEğitimGüncelDubaiVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir açıldı pir açıldı İrfan Can Kahveci zirvede tek başına Bir açıldı pir açıldı! İrfan Can Kahveci zirvede tek başına
İneğin saldırdığı adamdan acı haber Hastanede can verdi İneğin saldırdığı adamdan acı haber! Hastanede can verdi
Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı Skora sinirlenen Bruno Fernandes maç bittikten 5 dakika sonra stattan ayrıldı
250 liralık cacık pahalıya patladı Restorana 135 bin TL ceza 250 liralık cacık pahalıya patladı! Restorana 135 bin TL ceza
Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan itiraz Sigara kararına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan itiraz
Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı Oto yıkamacıda çatışma çıktı: 1 ölü, 2 yaralı
11:23
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını destekleyecek mi Çandar 4 şart saydı
DEM Parti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığını destekleyecek mi? Çandar 4 şart saydı
11:15
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı Ünlü isim de listede
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede
10:33
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada Kamyonete tutunup ilerlediler
Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu kamerada! Kamyonete tutunup ilerlediler
10:12
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı Hayranları siteye akın etti
Megan Fox özel pozlarını aboneliğe açtı! Hayranları siteye akın etti
10:07
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
Trafik cezası sonrası intihara kalkıştı! İkna etmeye çalışan kişinin sözleri şaşırttı
09:35
7.7’lik depremle sarsılan Panama’da Ulusal Acil Durum ilan edildi
7.7'lik depremle sarsılan Panama'da Ulusal Acil Durum ilan edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2026 12:04:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da lise öğrencisi Alkış, Dubai'deki altın madalyasıyla kız akranlarına ilham oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei