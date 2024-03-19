Van'da mart ayında lapa lapa kar yağdı
VAN - Van'da sabah saatlerinden itibaren aralıksız olarak etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kurak bir kış mevsimi yaşayan Van, mart ayında etkili olan yağmur ve kar yağışı vatandaşların yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde aralıksız sağanağın etkili olduğu kentte, akşam saatlerinde kara dönüştü. Yoğun kar yağışıyla birlikte kent kısa sürede kıştan kalma görüntülere büründü.
Kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Meteoroloji 14 Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölge genelinde havanın çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu olması beklendiği, yağışların yarın (çarşamba) sabah saatlerine kadar kuvvetli olması ve yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde gerçekleşmesi tahmin edildiği ifade edildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayıyla yer yer sis hadiselerinin görülmesi konusunda uyarı yaptı.
"Mart ayında böylesi bir kar yağışı görmemiştik"
"Mart ayı kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır" deyimini hatırlatan Mehmet Kulas isimli vatandaş, "Kar yağışı rahmettir. Mart ayında böylesi bir kar yağışı görmemiştik. İnşallah yağan bu kar yağışı bereket olur" dedi.
Çocuklar kar yağışının tadını çıkardı
Van'ın Edremit ilçesinde ise yağan kar yağışıyla birlikte dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayarak anın tadını çıkardı.
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