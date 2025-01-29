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Van'da mezarlığa saldırı: Onlarca mezar tahrip edildi

VAN - Van'ın Tuşba ilçesiki Akköprü Mezarlığı'nda dün gece ve ondan önceki gece geç saatlerde meydana gelen saldırıda onlarca mezar tahrip edildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğüne bağlı Akköprü Mezarlığı'nda birçok mezarın taşları kırıldı. Olayın ardından sabah saatlerinde mezarlık alanına giden belediye ekipleri, tahrip edilen mezarları gördüklerinde durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, saldırı ile ilgili tutanak tutarak mezarları tahrip eden kişilerin bulunması için araştırma başlattı. Ayrıca, mezarlığın farklı bölgelerinde tahrip edilen onlarca mezarın onarımı için çalışmalar başlatıldı.

Önceki gece mezarlıkta yapılan saldırıda 30'a yakın mezar tahrip edilmişti. Yine dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler, onlarca mezarın taşlarını kırarak tahrip etti.

Geçen yıl eylül ayında da benzer şekilde yeni defnedilen onlarca kişiye ait mezar saldırıya uğramış ve taşları kırılmıştı.