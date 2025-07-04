Van\'da Mezarlıklara Yeşil Dokunuş

Van'da belediye ekipleri, mezarlıklarda yeşillendirme ve peyzaj çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, ekipler, Akköprü, İskele, Garipler ve Seyrantepe mezarlıklarında 600 selvi fidanı dikti.

Mezarlıklarda çevre duvarları ile bozulan yolları onaran ekipler, kuruyan ağaç ve otları temizledi.

Mezarlık alanlarının daha temiz ve yeşil bir görünüme kavuşması için çalışmaların devam edileceği belirtildi.