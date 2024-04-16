Van\'da Öğrenci ve Öğretmenlere 700 Bin Harita Dağıtıldı

Van'da öğrenci ve öğretmenler için bastırılan 700 bin haritanın dağıtım töreni düzenlendi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, kentteki anaokulu, ilkokul, ortaokul, liselerdeki öğrenciler ve öğretmenler için Dünya ve Türkiye fiziki ve siyasi haritası bastırıldı.
Haritaların dağıtım töreninde konuşan Van Valisi Ozan Balcı, kentte eğitim adına güzel işler yaptıklarını söyledi.
Van'a 4 milyon kitap kazandırdıklarını belirten Balcı, "Türkiye'de bu anlamda ilk sıradayız. Öğrenciler hayallerini gerçekleştirmek için kitap okumalı. Ayrıca, http://kitapvan.gov.tr adresinden kitap talep eden öğrencilerimizin adreslerine kadar kitaplar ulaştırılıyor. Şimdi güzel bir işe daha imza attık. 700 bin Dünya ve Türkiye fiziki ve siyasi haritası bastırdık. Çünkü harita bilgisi öğrencilerimiz için çok önemli. Çocuklarımızın eğitim hayatına büyük katkı sağlayacak. Çocuklarımız haritaları odalarına asacaklar. Ülkemizin dünyadaki yeri, dağlar, ovalar ve göllerimiz hakkında bilgi sahibi olacaklar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.
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