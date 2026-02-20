Van'da Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
Van'da Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi

Van\'da Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi
20.02.2026 13:20
Van'da 5 bin üniversite öğrencisine dolandırıcılık ve bilişim suçları hakkında eğitim verildi.

Van'da "IBAN kiralama" yoluyla dolandırıcılık olaylarının önlenmesi, gençlerin suçtan korunması amacıyla başlatılan eğitim faaliyetleri kapsamında 5 bin üniversite öğrencisi bilgilendirildi.

Banka hesaplarının kiralanması, internet ve telefon yoluyla işlenen dolandırıcılık olaylarının yarattığı mağduriyetlere ilişkin bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri, eğitim kurumlarında açtıkları stantlarla ve verdikleri seminerlerle gençleri bu yolla işlenen suçlardan uzak tutmaya çalışıyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kurt, Başsavcı Vekili Sami Kılıç ve Cumhuriyet Savcısı Asya Aşır Peker, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencilerini "bilişim ve dolandırıcılık suçları" konusunda bilgilendirdi.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Toplum Destekli Polislik ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerinden ekipler de kurdukları stantlarda öğrencilere broşür dağıttı, terör, uyuşturucu ve siber suçlar konusunda uyarılarda bulundu.

Üniversitede eğitim gören yaklaşık 5 bin öğrenciye ulaşan Başsavcılık ve Emniyet Müdürlüğü birimleri, bu faaliyetleri kentteki diğer okullarda da sürdürmeyi planlıyor.

Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aydın Görmez, AA muhabirine, teknolojinin hayatın her alanında belirleyici rol üstlendiğini söyledi.

Bu dönemde farkında olunmadan ciddi sorunlarla karşılaşılabildiğini belirten Görmez, şunları kaydetti:

"Bir söz ya da bir mimik bile çok farklı anlamlara gelebiliyor. Bunun sorumluluğunu sonradan taşımak çok ağır olabiliyor. Eğitimlerde verilen bilgileri son derece kıymetli buldum. Bu bilgiler yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmamalı. Bu tür eğitimleri personelimize ve akademisyenlerimize de vermeyi planlıyoruz. Bilmediğimiz ya da eksik olduğumuz noktalar var. Sonradan bunun sorumluluğunu yaşamak oldukça zor olabiliyor. İki gün boyunca yaklaşık 5 bin öğrencimiz bilgilendirildi."

"Bilinçlendirmek, bizim için büyük önem taşıyor"

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt de bu tür eğitimlerin her dönem verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Suç olgusunun hiçbir zaman tamamen ortadan kalkmayacağını ifade eden Söğüt, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, Başsavcılığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen eğitimler, öğrencilerimiz için çok faydalı oldu. Bilişim çağında teknoloji hayatımızın merkezinde yer alıyor. Hepimizin evinde, her aile bireyinin günlük yaşamında bilişim araçları var. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi, suça açık alanlar konusunda bilinçlendirmek, bizim için büyük önem taşıyor. Bir öğrencimizin dahi bu konuda farkındalık kazanması, bizim için çok kıymetli. Suç var olduğu sürece bizim de en üst düzeyde farkındalıkla hareket etmemiz gerekiyor."

"Basit bir para transferinin bile nelere yol açabileceğini öğrendik"

Üniversite öğrencilerinden Rüveyda Akgöz de üniversite ortamında bulundukları için doğru bilgiye duydukları ihtiyacın arttığını belirtti.

Katıldıkları eğitim faaliyetinin çok yararlı olduğunu dile getiren Akgöz, "Çok önemli konularda bilinçlendik. Bilgi kirliliğinin öğrencileri nasıl olumsuz etkilediğini daha iyi anladık. Eğitimler sayesinde birçok konunun ilk bakışta masum görünebildiğini fark ettik. Basit bir para transferinin bile nelere yol açabileceğini öğrendik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz." dedi.

Üniversite öğrencisi Zükra Arslan da "Okulum için Bitlis'ten geldim. Yeni bir şehre uyum sağlamaya çalışıyorum. Bazen bilmeden, masum görünen suçlarla karşılaşabiliyoruz. Program sayesinde bu konularda bilgilendirildik. Oldukça verimli geçti. Masum görünen birçok şeyin ardında ne kadar suçun yattığının, günümüzde internet ortamının ne kadar güvenli görünse de arkasında barındırdığı tehlikelerin farkına vardık. Her beğenmemizin ve yorum yaptığımız kanalların etkilerinin bambaşka yerlere gittiğini öğrendik." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika

SON DAKİKA: Van'da Öğrencilere Dolandırıcılık Eğitimi - Son Dakika
