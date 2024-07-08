Van'da Operasyon: 377 Şüpheli Gözaltına Alındı, 44'ü Tutuklandı - Son Dakika
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Van'da Operasyon: 377 Şüpheli Gözaltına Alındı, 44'ü Tutuklandı

Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 377 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Operasyonlar sonucunda 44 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, operasyonlarda kurusıkı tabanca, 4 tabanca, 146 fişek, 37 bıçak ve bir otomobil ele geçirildi.

08.07.2024 10:55
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Van'da geçen hafta düzenlenen operasyonlarda farklı suçlardan aranan 377 şüpheli gözaltına alındı, 44'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 30 Haziran - 7 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 377 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 44'ü tutuklandı.

Operasyonlarda, kurusıkı tabanca, 4 tabanca, 146 fişek, 37 bıçak ve otomobil ele geçirildi.

Kaynak: AA

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