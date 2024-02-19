Van'da operasyonlar sonucu 86 hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Van'da operasyonlar sonucu 86 hükümlü yakalandı

Van\'da operasyonlar sonucu 86 hükümlü yakalandı

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. 12-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, müebbet ve toplamda 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlünün yakalandığı ifade edildi. Yakalanan hükümlülerden 20'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

19.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:29
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Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmalarda haklarında müebbet ve toplamda 38 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 86 hükümlü yakalandı.

Hükümlülerden 20'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Van, Güvenlik, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

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