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Van'da Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi - Son Dakika
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Van'da Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi

Van'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar tarafından yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşte Türk bayrakları taşınırken, şehitler için sloganlar atıldı. Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, saldırıyı kınayarak terörün son bulması için her türlü girişime destek verdiklerini belirtti.

Van\'da Pençe Kilit Harekatı şehitleri için yürüyüş düzenlendi
27.12.2023 - 15:12,
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Van'da, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Kentteki sivil toplum kuruluşları, bazı siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Beşyol Meydanı'ndan Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

"Van şehitlerini selamlıyor" pankartı ve 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak yürüyenler, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Vatandaşlar adına açıklama yapan Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Federasyonu Başkanı Ayhan Kahraman, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 askerin acısının herkesi derinden yaraladığını söyledi.

Birlik, bütünlük, huzur ve güvenliğe yönelik yapılan terör saldırısını şiddetle kınadıklarını ifade eden Kahraman, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri genç, yaşlı, kadın ve çocuk demeden masumları katleden eli kanlı terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği hain saldırı, terörün son çırpınışlarıdır. Güvenlik güçlerimizin yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği başarılı operasyonlar sonucunda terörün başını ezdiğimiz, dünyanın her köşesinde mazlumlara sahip çıkıp, zalimlerin karşısına dikildiğimiz ve Türkiye Yüzyılı hedefine daha bir inanmışlıkla yürüdüğümüz bu günlerde gerçekleştirilen bu saldırı, teröristlerin hangi güçler tarafından kontrol edildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Terör eylemiyle, devletimiz üzerinde alçak planlar kuran işgalci İsrail ve işbirlikçi ABD'nin ülkemizdeki aparatı konumunda bulunan terör örgütü PKK'nın, ülkemizi hangi noktaya çekmek istediğini bir kez daha açıkça görüyoruz. Terör örgütleri ve onların uzantılarının emellerine ulaşamayacağını, milletimizin her bir ferdinin hainler karşısında birlikte ve dimdik ayakta olduğunu bir kere daha tüm dünyaya ilan ediyoruz."

Kahraman, "Terörün son bulması için her türlü girişime ve gerçekleştirilecek her eyleme destek veriyoruz. Güvenlik güçlerimizin sonuna kadar arkasındayız. Ülke içinde teröre karşı birlik ve beraberliğin sağlanması, ülkemizde huzur ortamının korunması açısından son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için yapılan dua ile sona erdi.

Kaynak: AA
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