Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika
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Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu

Van\'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu

Van'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış, yollarda su birikintilerine neden oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşarken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri su birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yaptı. İpekyolu ilçesindeki bir yolda çökme meydana geldi ve kamyonet çukura takıldı. Olayın bildirilmesiyle trafik ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.

02.05.2024 15:57
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Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğle saatlerinde başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu birikintilerinin olduğu bölgelerde çalışma yürüttü.

Sağanağın etkisiyle İpekyolu ilçesindeki bir yolda çökme meydana geldi, bu sırada yoldan geçen kamyonetin ön tekerleri çukura takıldı.

Kamyonetin sürücüsü Ekrem Çiftçi, yoldan geçtikleri sırada çökmenin meydana geldiğini belirterek, "Aracın sağ tekeri mazgalın üstüne geldiğinde yolun çöktüğü fark ettim. Suyun toprağı aşındırmasıyla birlikte araç oluşan çukurun içine girdi. İki araçtan destek istedik ancak çıkaramadık." dedi.

Yetkililere haber verilmesiyle bölgeye trafik ve belediye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da sağanak etkili oldu, yollarda su birikintileri oluştu - Son Dakika

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