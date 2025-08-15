Van'da Sazangil Av Yasağı Sona Erdi - Son Dakika
Van'da Sazangil Av Yasağı Sona Erdi

15.08.2025 10:00
Van'da av yasağı sona erdi; 4 kişiye kaçak avcılıktan ceza verildi, 60 kg balığa el konuldu.

??????? Van'da 15 Mayıs'ta göl ve sulak alanlarda başlayan sazangillerin av yasağı sona erdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, av yasağı döneminde kaçak avcılık yapan 4 kişiye 51 bin 340 idari para cezası uygulandığı, 60 kilogram balık ve 4 av aracına el konulduğu belirtildi.

Av yasağı boyunca çalışmaların titizlikle yürütüldüğünün ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekonomik ve sürdürülebilir şekilde su ürünleri avcılığının yapılabilmesi için ticari ve amatör balıkçılık kurallarını düzenleyen 6/1 Numaralı 'Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ' ve 6/2 Numaralı 'Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ'de yer alan kurallara vatandaşlarımızca titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir. Vatandaşlarımızın avcılık faaliyetleri sırasında, ticari ve amatör avcılıkta yasaklanmış olan av araçlarını kullanmaması, 6/2 numaralı amatör tebliğde belirtilen boy ve sayı limitlerine riayet etmeleri, ilimiz ve ülkemiz kaynaklarının sağlıklı bir şekilde gelecek nesillerimize aktarılabilmesi için elzemdir. "

Kaynak: AA

