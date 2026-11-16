Van'da sendikal eyleme katılan diş hekimine verilen uyarma cezası iptal edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Van'da sendikal eyleme katılan diş hekimine verilen uyarma cezası iptal edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Van\'da sendikal eyleme katılan diş hekimine verilen uyarma cezası iptal edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görevli diş hekimine 8 Ocak 2025'teki sendikal iş bırakma eylemine katıldığı için verilen uyarma cezası Van 2. İdare Mahkemesince iptal edildi. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi istinaf başvurusunu reddetti, karar 1 Ekim 2026'da kesinleşti.

(VAN) - Hekim Birliği Sendikası, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan üyesi bir diş hekimine, 8 Ocak 2025 tarihinde düzenlenen sendikal iş bırakma eylemine katılması nedeniyle verilen disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edildiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan Hekim Birliği Sendikası üyesi diş hekimine, 8 Ocak 2025 tarihindeki sendikal iş bırakma eylemine katılması nedeniyle verilen uyarma cezasına ilişkin işlem, Van 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme, sendikanın yetkili kurullarınca alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan sendikal faaliyet kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Önceden duyurulan eyleme ilişkin idare tarafından kamu düzeni, genel sağlık veya başkalarının haklarının korunması gerekçesiyle herhangi bir itirazda bulunulmadığına dikkat çekildi. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, Van Valiliğinin istinaf başvurusunu reddederek hekim lehine verilen kararı hukuka uygun buldu. Karar, 1 Ekim 2026 tarihinde kesinleşti."

Kaynak: ANKA
Yerel HaberlerDiş SağlığıErzurumSağlıkGüncelVanSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu Cansel Elçin, 30 bin liraya oturan kiracısını mahkemeye verdi: Yeni kira belli oldu
Türkiye’nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler Türkiye'nin birçok yerinde kış ama kasım ayında denize girdiler
Emlakçı sokağı satın aldı 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı Emlakçı sokağı satın aldı! 10 aileye evlerine girmek için fatura çıkardı
“CHP’yi geri alacağız“ diyen Özel’e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt "CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu Oğlundan bahsederken konuşamadı Nükhet Duru gözyaşlarına boğuldu! Oğlundan bahsederken konuşamadı
Beyoğlu’nda halıya sarılı bulunan Kalkan’ın son görüntüleri çıktı Beyoğlu'nda halıya sarılı bulunan Kalkan'ın son görüntüleri çıktı
19:57
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
Milli maçlar sonrası soluğu orada aldı! Arda Güler hayalini gerçekleştiriyor
19:43
Tera’nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden “500 bin dolar“ iddiası: Ümit Özlale’ye de verildi
Tera'nın tutuklanan yönetim kurulu üyesinden "500 bin dolar" iddiası: Ümit Özlale'ye de verildi
19:35
Fenerbahçe’de Lukaku’nun yerine 2 golcü İkisi de gol krallığında zirvede
Fenerbahçe'de Lukaku'nun yerine 2 golcü! İkisi de gol krallığında zirvede
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
18:13
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
17:40
Sarıgül Ailesi’ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Sarıgül Ailesi'ne yönelik soruşturmada 9 şüpheli için tutuklama talebi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 20:20:33. #.0.2#
SON DAKİKA: Van'da sendikal eyleme katılan diş hekimine verilen uyarma cezası iptal edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android