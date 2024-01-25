 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da serebral palsi tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da serebral palsi tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde serebral palsi tedavisi gören 12 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla çocuk, Van Ferit Melen Havalimanı'ndan alınarak Ankara'ya sevk edildi.

Van\'da serebral palsi tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara\'ya sevk edildi
25.01.2024 - 16:38,
Abone Ol

Van'da serebral palsi tedavisi gören 12 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde serebral palsi tedavisi gören 12 yaşındaki çocuğun, ileri tetkik ve tedavi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca çocuk için kente ambulans uçak gönderildi.

Ambulansla hastaneden alınarak Van Ferit Melen Havalimanı'na götürülen çocuk, ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Van, Ulaşım, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da serebral palsi tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika


19:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49
Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01
Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54
DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53
Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü

Son Dakika
19:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek
19:49 Galatasaraylı Mauro Icardi'nin yeni saç stili olay oldu
19:01 Emekli zammını yüzde 49,25'e çıkaran kanun maddesi TBMM'de kabul edildi
18:54 DEVA Partili Ekmen'den iktidara ekonomi tepkisi: Bir kısım arkadaşlarımız sokaktan kopmuş olabilir
18:53 Leroy Sane'ye tokat atan Bjelica'ya 3 maç men ve para cezası verildi
18:40 Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:36 Uganda'da açlıktan ölen insanlara ''aptal'' diyen bakan tepki çekti
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 20:25:51. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da serebral palsi tedavisi gören çocuk ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement