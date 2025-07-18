Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma tören düzenlendi - Son Dakika
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Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma tören düzenlendi

18.07.2025 16:08
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Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 32 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Sündüz Yaylası'nda, terör örgütü PKK'nın 32 yıl önce şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi anıldı.

İlçede kışlık ihtiyaçlarını karşılamak ve koyunlarını otlatmak amacıyla gittikleri yaylada, 18 Temmuz 1993 gecesi şehit edilen 11 aileden 24 kişi için anma programı düzenlendi.

Belediye Parkı'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, hayatını kaybedenleri anmak ve onların aziz hatıralarını yad etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Olayın üstünden 32 yılın geçtiğini hatırlatan Arslanargun, şunları kaydetti:

"Terör örgütü PKK tarafından tamamı sivil, silahsız 24 masum insanımız Sündüs Yaylamızda katledildi. Yıllardır bu acıyı içimizde en derinde yaşıyoruz. Aziz ruhları şad, mekanları cennet olsun. 1993'te sadece Bahçesaray'da değil, ülkemizin birçok yerinde terör saldırıları olmuş, birçok vatandaşımız şehitlik mertebesine yükselmiştir. Ülkemiz, 40 yıl terör örgütüyle mücadele etmiş, şehitlerimizin kanını yerde bırakmamıştır. Günümüze geldiğimizde terör örgütü sınırlarımız içinde yok edilmiş ve etkinliği kırılmıştır. Terörle mücadelede yıllardır hem maddi hem manevi kayıplar yaşanmış ülkemiz ekonomik anlamda çok daha ileri seviyelere gelecekken bu kaynakların bir çoğu terörle mücadelede kullanılmıştır."

Ülkede yeni bir dönem için kapıların aralandığını belirten Arslanargun, "Dört bir yanımız savaşlarla, iç çekişmelerle mücadele ederken bu tehditle yarın ülkemizin yüz yüze gelebilme ihtimalini sanırım kimse düşük görmemektedir. Bu sebeple Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, 'Bir daha insanımız ölmesin, kadim kardeşliğimiz terör örgütleri tarafından istismar edilmesin.' diye önemli adımlar atılıyor. Bu süreçte terör örgütü PKK kendini feshetmiş, silah bırakmaya başlamıştır. Bundan sonra gençlerimiz kandırılıp birbirlerine düşman edilemeyecek." diye konuştu.

"Kardeşlik bağı daha da güçlendirildi"

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas ise Anadolu coğrafyasının birlik ve beraberlikle Çanakkale, Çaldıran ve Malazgirt gibi savaşları gördüğünü, bu savaşlarda insanların vatanları için canlarını feda etmekten çekinmediğini vurguladı.

Ülkenin önemli bir süreçten geçtiğine dikkati çeken Arvas, "Bölgede kangren haline gelmiş terör örgütü emperyalizmin emrinde bir yaşındaki çocuğa bile kurşun sıkabiliyordu. Sayın Cumhurbaşkanımız 2005 yılında, 'Bu mesele benim meselemdir.' demişti. Yıllar önce bir adım atıldı ama terör örgütünün silahları bırakmasını istemediler. Yıllar sonra Cumhur İttifakı'nın gayretiyle silahlar bırakıldı, kardeşlik bağı daha da güçlendirildi." ifadelerini kullandı.

Van Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hakan Kahraman da "Bu topraklar, bağımsızlığı, bayrağı ve kutsal değerleri için gözünü kırpmadan can veren kahramanların yurdu olmuştur. Bugün hür bir şekilde nefes alabiliyorsak bunu şehitlerimizin ve gazilerimizin gösterdiği fedakarlığa borçluyuz. Şehitlerimiz, ailelerine, sevdiklerine ve milletimize kutsal bir miras bırakmıştır." dedi.

Bahçesaray Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sabahattin Samsa, "Terörsüz Türkiye" sürecinde devlet büyüklerinin yolunda kararlılıkla yürütmeye devam edeceklerini belirtti.

Samsa, "1993'te bir insanlık dramı yaşandı. El ele verelim bu insanlık suçu işleyen zalimlere bir daha fırsat vermeyelim, birbirimize sahip çıkalım. Tarih bir daha Sündüz katliamı ve benzeri olayları yazmasın. Kanlı geçen yılları bizler yaşadık, bizden sonraki nesiller bu acıları yaşamasın. Anneler artık ağlamasın, çocuklar babasız büyümesin." dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve şehit yakınları, Türk bayraklarıyla Sündüz Şehitliği'ne kadar yürüdü. Şehitlikte dua eden katılımcılar, şehitlerin kabrine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu.

Programa, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Bahçesaray Cumhuriyet Savcısı Ömer Can Atasoy, AK Parti İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut ve şehit yakınları, 4-5 Şubat 2020'de Van-Bahçesaray kara yolunda düşen çığlar nedeniyle hayatını kaybeden 42 kişi için de çığın düştüğü bölgeye çiçek bıraktı, dua etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da Sündüz Yaylası'nda şehit edilen 24 kişi için anma tören düzenlendi - Son Dakika

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