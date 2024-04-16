Van\'da Temel Fotoğrafçılık Kursu Öğrencileri Akdamar Adası\'nı Görüntüledi

Van'da Temel Fotoğrafçılık Kursu öğrencileri, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla renklenen Akdamar Adası'nı görüntüledi.
Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri olan Akdamar Adası, badem ağaçlarının çiçek açmasıyla farklı bir güzelliğe büründü.
Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan Temel Fotoğrafçılık Kursu'na katılan 30 fotoğrafçı, uygulamalı eğitim kapsamında Akdamar Adası'na götürüldü.
Kursiyerler, çiçek açan badem ağaçlarını, adadaki Akdamar Kilisesi'ni ve Van Gölü manzarasını görüntülemeye çalıştı.
Kursiyerlerden Tarkan Elbir, gazetecilere, fotoğrafçılığa ilgisi olduğu için Erciş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünce açılan kursa katıldığını söyledi.
Diğer kursiyerlerle eğitimler kapsamında Akdamar Adası'na geldiklerini anlatan Elbir, "Burada eşsiz bir manzara var. Bu manzarayı en güzel şekilde görüntüleyerek insanların beğenisine sunacağız. Çektiğimiz fotoğraflarla kurs bitiminde sergi açacağız." dedi.
Binali Özkaya, "Erciş Fotoğrafçılık Kulübü ile Akdamar Adası'na geldim. Bu doğal manzarayı fotoğraflamak adına değerli hocalarımızdan eğitimler almaya çalıştım. Herkesi doğanın eşsiz manzarasıyla bütünleşen Akdamar Adası'na beklerim." diye konuştu.
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