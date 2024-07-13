Van'da tıbbi bitkiler doğal fotoğraf stüdyosuna döndü - Son Dakika
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Van'da tıbbi bitkiler doğal fotoğraf stüdyosuna döndü

Van Gölü kıyısında bulunan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi, düzenlenen 'Gezi ve Fotoğraf Günleri' ile ziyaretçilere renkli kareler ve mis kokular sunuyor. Bahçede çiçek açan lavanta, ekinezya, papatya, adaçayı ve daha birçok bitki türü, doğal bir fotoğraf stüdyosu gibi görüntüler sunuyor. Bahçe, Temmuz ayı boyunca gezilebilecek muhteşem bir yer olarak nitelendiriliyor.

13.07.2024 18:40
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Van'da tıbbi bitkiler doğal fotoğraf stüdyosuna döndü

VAN - Van Gölü kıyısında 300 bitki türünün yetiştirildiği Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi'nde düzenlenen "Gezi ve Fotoğraf Günleri" devam ediyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde 20 dönümlük arazi üzerine 9 yıl önce oluşturulan Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Geofit Bahçesi, sezon süresince çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Bahçede çiçek açan lavanta ve ekinezya başta olmak üzere papatya, lavandin, adaçayı, melisa, kekik, nane, civanperçemi, sarı kantaron, limon otu, ıtır, hatmi, pelin otu, sinirotu, galega, allium gibi daha birçok bitki türü eşsiz bir görüntü sunuyor. Doğal fotoğraf stüdyosu haline gelen bahçe, bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Gezi ve Fotoğraf Günleri'ne ev sahipliği yapıyor. Bahçe, ziyaretçilerine renkli kareler ve birbirinden farklı mis kokular sunuyor.

"Temmuz ayı süresince gezilebilecek muhteşem bir bahçedir"

İHA muhabirine konuşan Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, geçtiğimiz yıl düzenlenen 'Gezi ve Fotoğraf Günleri'nde çok sayıda misafiri ağırladıklarını belirtti. Bu yıl daha fazla misafir ağırlamayı beklediklerini ifade eden Dekan Tunçtürk, "Bahçemiz üniversite yerleşkesinde, göl kıyısındaki harika bir lokasyonda olup 300'e yakın bitkimiz var. Bunlardan yaklaşık 150'si çiçeklenmiş durumdadır. 20 dönümlük bahçemiz, akademisyen ve öğrencilerimizin büyük gayretleri sonucunda hazırlanmıştır. Temmuz ayı süresince gezilebilecek muhteşem bir bahçedir. Diğer yandan ziyaretçiler yılın belirli zamanında da burada farklı çiçekleri görebilirler. Burada farklı renk ve kokularla karşılaşacaklar. Muhteşem fotoğraflar çekip, muhteşem hatıralar biriktireceklerdir" dedi.

Bahçeye gelen ziyaretçiler ise alanda birbirinden farklı türden rengarenk bitkilerle karşılaştıklarını belirterek, bahçenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van'da tıbbi bitkiler doğal fotoğraf stüdyosuna döndü - Son Dakika

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