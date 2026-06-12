Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı
12.06.2026 09:45
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Gevaş'ta hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

İlçenin Yuvaköy Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ACC 262 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Gevaş, Kaza, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Senem Kahta Senem Kahta:
    gevaş'ta bu tür kazalar çok sık oluyor, yerel yolların durumu gerçekten trafiği riskli hale getiriyor 0 0 Yanıtla
  • Meral Leman Guney Meral Leman Guney:
    yaa artık her gün aynı şey yine trafik kazası yine yaralı herkes aynı şeyi yazıyo zaten ne var yeni burada sürücü dikkatli olsa bu kazalar olmaz ama hayır hep acele hep hızlı gitmek isteyo herkes 0 0 Yanıtla
  • Aslıhan Peşe Aslıhan Peşe:
    allah korusun böyle şeylerden ya hayırlı olsun yaralılara çabuk iyileşsinler inşallah bu yollar çok tehlikeli ben de buralardan geçerim sık sık 0 0 Yanıtla
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