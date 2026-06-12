Van'ın Gevaş ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İlçenin Yuvaköy Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz öğrenilemeyen 26 ACC 262 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Gevaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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