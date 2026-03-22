Van'ın Gevaş ilçesinde 1 kilo 256 gram esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Van-Bitlis kara yolundaki Balaman Yol Arama ve Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 1 kilo 256 gram esrar bulundu.
Bir şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Van'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
