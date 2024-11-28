Van\'da Uyuşturucu Operasyonu: 24 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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VAN'da polisin takibe alıp durdurduğu araçta yapılan aramada 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında takibe aldıkları aracı, İpekyolu ilçesinde durdurdu. Narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın içindeki gizli bölmelerde 24 kilo 100 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.