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Van'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek İçin Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Van'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek İçin Kan Bağışında Bulundu

Van'da Türk Kızılay'ın başlattığı ulusal kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kan stoklarını artırmak ve kan bağışı farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen kampanyaya destek veren vatandaşlar, bağış tırını ziyaret ederek kan bağışında bulundu. Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, vatandaşların kan bağışını toplumsal dayanışma olarak gördüğünü belirterek, kampanyanın yaz ve kış aylarında ve ramazan ayında düşen kan bağışlarını artırmayı hedeflediğini ifade etti. Çelik, kan bağışının sadece acil durumlar için değil, hastanelerde tedavi gören hastaların da ihtiyaçlarını karşıladığını vurguladı.

Van\'da Vatandaşlar Türk Kızılay Kampanyasına Destek İçin Kan Bağışında Bulundu
11.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:26
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Van'da vatandaşlar, Türk Kızılay'ın "Birbirimize candan bağlıyız" sloganıyla başlattığı kampanyaya destek için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan bağış tırına gelenler, kampanyaya destek verdi.

Merkez müdürü doktor İbrahim Çelik, AA muhabirine, kan stoklarını belirli bir seviyenin üzerine çıkarmak ve kan bağışı hakkında farkındalık oluşturmak için başlatılan ulusal kan bağışı kampanyasına vatandaşların ilgi gösterdiğini söyledi.

Kan bağışının önemine dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız kan bağışını toplumsal dayanışma olarak görüyor. Gönüllü ve düzenli kan bağışçı sayısını artırmayı hedefliyoruz. Yaz ve kış ayları ile ramazanda kan bağışında düşüş oluyor. Bunun önüne geçmek için ülke genelinde kampanya başlatıldı. Vatandaşlarımız bağış tırımızı ziyaret ederek bağışta bulunuyor. Kan temini bizim için önemli. Sadece acil durumlar için değil aynı zamanda hastanelerimizde tedavi gören hastaların da kan ihtiyaçlarını karşılıyoruz."

Kaynak: AA
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Cumhuriyet Caddesi, Kızılay, Van, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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